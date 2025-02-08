٠٨‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٣ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85744160
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زعيم الأرمن في أصفهان وجنوب البلاد

ذكرى انتصار الثورة الإسلامية هي فرصة لتعزيز الوحدة الوطنية

٠٨‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٣ م
رمز الخبر: 85744160
ذكرى انتصار الثورة الإسلامية هي فرصة لتعزيز الوحدة الوطنية

اصفهان / 8 شباط/فبراير/ارنا-قال الزعيم الديني للأرمن في أصفهان وجنوب إيران الأسقف 'سيبان كاشجيان' في بيان بمناسبة الذكرى الـ 46 لانتصار الثورة الإسلامية: نأمل أن تكون هذه الذكرى الميمونة فرصة لتعزيز الوحدة الوطنية والتنمية الشاملة للبلاد.

وأكد 'سيبان كاشجيان'  في هذا البيان أن الثورة الإسلامية في إيران كانت بداية تغيير جذري في التاريخ المعاصر لهذه الأرض ومهدت طريق الاستقلال والتقدم بالاعتماد على الإيمان وتضحية ووحدة مختلف شرائح الشعب.

وأضاف أن مجتمع الأرمن الإيرانيين، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الشعب الإيراني العظيم، يخطو دائمًا خطوات في مسار التنمية والتطوير والحفاظ على القيم الإنسانية الرفيعة ويؤكد تمسكه بالوحدة الوطنية والاحترام المتبادل والمشاركة في بناء المستقبل المشرق لإيران العزيزة.

وقال: اليوم، يمكن اتخاذ خطوات أكثر صلابة في مسار تقدم البلاد وعزتها في ظل التعاطف والتعاون بين جميع الإيرانيين، وبالاعتماد على المعرفة والجهد والأخلاق.

وهنأ بالذكرى الـ 46 لانتصار الثورة الإسلامیة وتمنى العزة والفخر لإيران وجميع الإیرانیین سائلا الله تعالى أن ينعم على البلاد بالسلام والرخاء والازدهار.

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