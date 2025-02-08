٠٨‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٢:٤٦ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85744215
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قالیباف: ترامب هو قاتل الشهيد سليماني

٠٨‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٢:٤٦ م
رمز الخبر: 85744215
قالیباف: ترامب هو قاتل الشهيد سليماني

طهران / 8 شباط/فبراير/ارنا-قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي "محمد باقر قالیباف" إن ترامب هو قاتل الشهيد سليماني والوثيقة التي وقعها ترامب تهدف إلى نزع سلاح إيران في القطاعات الصاروخية والعسكرية والقطاعات العسكرية الأخرى.

وقال قاليباف الیوم السبت: إن قائد الثورة الإسلامیة اتخذ بالأمس موقفاً واضحاً بشأن المفاوضات مع أمريكا وعلى رئيس الجمهوریة وأعضاء الحكومة أن يسيروا وفقاً لأوامر قائد الثورة.

وأضاف: أكد قائد الثورة أن التفاوض أمر طبيعي مع كافة دول العالم وقبل ذلك، تفاوض الشهيد رئيسي مع أوروبا حول خطة العمل المشترك الشاملة لكنه لم يستثني سوى أمريكا.

 وقال إن ترامب هو قاتل الشهيد سليماني  وكلام قائد الثورة الذي قال إن المفاوضات مع أمريكا ليست مشرفة، صحيح والوثيقة التي وقعها ترامب تهدف إلى نزع سلاح إيران في القطاعات الصاروخية وغيرها من القطاعات العسكرية.

وأضاف: کان قد مزق ترامب نص الاتفاق الذي لم يتم توقيعه من جانب واحد، ثم يقول نفس الشخص أنني لا أحب تنفيذ هذه الأمور  وهذا يعني أنه على إيران أن تقبل طواعية، وإذا لم تقبل سيحدث شيء آخر.

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