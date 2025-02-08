كتائب القسام تسلم الدفعة الخامسة من الأسرى الإسرائيليين بغزة

ووقع أحد قادة القسام مع مسؤول من الصليب الأحمر على أوراق تسليم الأسرى في دير البلح وسط القطاع، في حين أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن مصلحة السجون تستعد للإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين من سجني عوفر وكتسيعوت في صحراء النقب.

وقال القائد بالقسام -بعد أن وجه التحية لأهالي غزة – "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: الياهو داتسون يوسف شرابي، واور ابراهم ليشها ليفي، واوهاد بن عامي".

وقال الأسرى الإسرائيليون المفرج عنهم إن "الطريقة الوحيدة لعودة الأسرى هي من خلال إتمام الصفقة وإعادة كل الأسرى الفلسطينيين إلى بيوتهم بسلام وأن تستمروا بالمرحلة الثانية والثالثة من الصفقة".

من جانبها، قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة إن "الوضع الصحي للمختطفين يؤكد أنه ليس أمامنا مزيد من الوقت ويجب إعادة البقية فورا".

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