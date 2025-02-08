٠٨‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١:٢٧ م
رمز الخبر: 85744291
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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كتائب القسام تسلم الدفعة الخامسة من الأسرى الإسرائيليين بغزة

٠٨‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١:٢٧ م
رمز الخبر: 85744291
كتائب القسام تسلم الدفعة الخامسة من الأسرى الإسرائيليين بغزة

طهران /8 شباط/فبراير/إرنا- سلمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، 3 أسرى إسرائيليين ضمن الدفعة الخامسة لتبادل الأسرى، في حين هدد الجيش الصهيوني بمنع أي مسيرات احتفالية بخروج الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ووقع أحد قادة القسام مع مسؤول من الصليب الأحمر على أوراق تسليم الأسرى في دير البلح وسط القطاع، في حين أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن مصلحة السجون تستعد للإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين من سجني عوفر وكتسيعوت في صحراء النقب.

وقال القائد بالقسام -بعد أن وجه التحية لأهالي غزة – "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: الياهو داتسون يوسف شرابي، واور ابراهم ليشها ليفي، واوهاد بن عامي".

وقال الأسرى الإسرائيليون المفرج عنهم إن "الطريقة الوحيدة لعودة الأسرى هي من خلال إتمام الصفقة وإعادة كل الأسرى الفلسطينيين إلى بيوتهم بسلام وأن تستمروا بالمرحلة الثانية والثالثة من الصفقة".

من جانبها، قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة إن "الوضع الصحي للمختطفين يؤكد أنه ليس أمامنا مزيد من الوقت ويجب إعادة البقية فورا".

كتائب القسام تسلم الدفعة الخامسة من الأسرى الإسرائيليين بغزة

انتهى**3276

٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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