الرئیس بزشکیان: علينا أن نعتمد على قدراتنا

وقال "مسعود بزشکیان" في مراسم افتتاح المشاريع الإنمائیة لمدينة سيرجان: إذا تكاتفنا نستطيع حل المشاكل.

وأضاف : يجب أن نفكر في الأجيال القادمة وأبناء ایران وعلينا أن نوفر البيئة المعيشية المناسبة لأجيالنا القادمة وأبنائنا.

وقال: اليوم، يمكننا استخدام احتياطيات النفط والغاز والتعدين، ولكن ماذا يجب أن نفعل إذا نفدت، ومن هذا المنطلق، علينا الاستثمار من أجل مستقبل أبناء إيران.

وأضاف: نحن قادرون على بناء مستقبل أفضل من اليوم، وعلينا أن نؤمن بأنفسنا.

وتابع بزشکیان : يمكننا أن نبني دولة مستقلة وحرة وإذا أردنا ذلك فسنجد الطريق ونحن قادرون على الوصول إلى القمم العالية بكل قوة، ويمكننا أن نكون الدولة الأولى والأفضل في المنطقة من حيث العلم والتكنولوجيا والقوة.

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