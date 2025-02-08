وزير الخارجية يشكر قائد الثورة الاسلامية

واعرب عراقجي في رسالة اليوم السبت عن شكره وتقديره لقائد الثورة لثناء سماحته على الجهاز الدبلوماسي وقال ان وزارة الخارجية وفي اطار تنفيذ مهامها وواجباتها الموكلة اليها وبناء على المبادئ الثلاثة المتمثلة في العزة والحكمة والمصلحة، ستسفيد من كل طاقاتها للمضي قدما بسياسة خارجية شاملة ونشطة وذي وقع لجهة توفير المصالح والامن القوميين وتعزيز اقتدار البلاد ومكانتها عن طريق التعامل السياسي والدبلوماسي.

واضاف عراقجي ان توجيهات قائد الثورة الاسلامية التي ادلى بها يوم امس، وكما هي دائما، شكلت دليلا وارشادا لمسؤولي الدولة لا سيما الجهاز الدبلوماسي. ان اهتمام سماحته بجهود ومساعي ابناء الشعب في وزارة الخارجية وتبيان أن "وزارة الخارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية هي اليوم احد اكثر الوزارات نشاطا" تمثل مصدر فخر واعتزاز لي ولزملائي بوزارة الخارجية وهي تستحق التقدير والثناء المعمقين، وتزيد من مسؤوليتنا الجسيمة لتحقيق التطلعات السامية للدولة في المجال الدبلوماسي والسياسة الخارجية.