تدشين عدة مشاريع نووية جديدة في اصفهان (وسط)

وهذه المشاريع التي دُشنت في منطقة الشهيد رئيسي النووية باصفهان (موقع UCF) هي: خط انتاج الهغزافلورايد ايريديوم ((IR46 والمنشآت الشاملة للفحص الفني الآمن وفرين سينترينغ لاقراص الوقود (على مقاس نصف صناعي) وجهاز اللحام المقاوم (RW).

وقال رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي في حفل التدشين انه بالتزامن مع اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية والذي يصادف يوم 7 اذار/مارس المقبل، سيتم برعاية رئيس الجمهورية تدشين احدث المنجزات النووية.

واضاف انه كان لدينا في هذا العام 160 انجازا علميا وتكنولوجيا وصناعيا ما يشير الى ان عملية الابداع والحداثة هي عملية مستدامة في مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية.