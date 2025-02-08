رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية يلتقي الامين العام للاتحاد الرياضي للتضامن الاسلامي

واعتبر المجالي في اللقاء أن الرياضة الايرانية تمثل احدى القوى الرياضية الكبرى في المنطقة مشددا على ضرورة مشاركة ايران في العاب التضامن للبلدان الاسلامية التي تستضفيها الرياض.

كما شدد على ضرورة التعاون الثنائي الاوسع في مجال الرياضة بين الرياض وطهران معلنا استعداده في اطار وفد لزيارة الامكانات الرياضية في ايران قريبا.

اما رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية الايرانية محمود خسروي وفا فقد اعلن جهوزية ايران للمزيد من التعاون الثنائي في المجالات الرياضية المختلفة مرحبا بزيارة الوفد الرياضي السعودي لايران لتفقد الامكانات الرياضية الايرانية.

ووجه دعوة رسمية للامير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الاولمبية والبارالمبية السعودية لزيارة ايران على راس وفد.