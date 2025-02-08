ايران واحدة من الدول القلائل التي تملك "دورة الوقود النووي"

واضاف اسلامي وهو يتحدث في تدشين المرحلة الاولى من مشروع المنشآت الشاملة للفحص الآمن بالحي النووي "الشهيد رئيسي" في اصفهان (وسط) انه تم لحد الان انجاز متطلبات هذه التكنولوجيا بما يشمل التنقيب في المنجم والمعالجة والانتاج والتشعيع والصيانة، ويجري استكمال الاستثمار فيها.

واوضح ان اول شحنة يتم فحصها في هذا الموقع هي "كاسك ثنائي الاغراض ( dual purpose cask) والذي يتم فيه الاحتفاظ بالوقود المستهلك في المحطة النووية، ويتم تناقله للمرحلة الثانية عند الضرورة.

و"كاسك ثنائي الاغراض" هو احد التجهيزات والمنتجات اللازمة لتخزين ونقل الوقود النووي اذ نجح متخصصو مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية صنع اول نموذج منه.

واكد اسلامي ان المنشآت الشاملة للفحص الفني الآمن بمنطة الشهيد رئيسي النووية باصفهان، هي اكبر "مركز فحص السقوط" في البلاد والتي يتم فيها استخدام كاسك ثنائي الاغراض بوصفه اول شحنة مختبرة.

واكد انه يتم في هذه الشحنة، الاحتفاظ بالوقود المستهلك لمحطة بوشهر الذرية والوقود الذي من المقرر ان يتم نقله للمراحل التالية.

ومضى رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية يقول انه سيتم بعد نحو اربعة اشهر من الان وللمرة الاولى تدشين اربعة كاسكات اخرى، وهي شحنة كبيرة للغاية وتملك مواصفات تشبه قلب مفاعل المحطة الذرية.