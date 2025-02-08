الرئاسة اللبنانية تعلن تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرا

وأعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان لها اليوم السبت، أن الرئيس "جوزاف عون" وقع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس "نجيب ميقاتي"، ومرسوم تكليف الرئيس "نواف سلام" بتشكيل الحكومة، ووقع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرا.

كما أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني، "محمود مكية"، عن التشكيلة، إذ تمّت تسمية "ياسين جابر" وزيرا للمالية، و"يوسف رجي" وزيرا للخارجية، و"أحمد الحجار" وزيرا للداخلية، و"ميشال منسى" وزيرا للدفاع، إضافة إلى تسمية "عادل نصار" وزيرا للعدل، و"محمد حيدر" وزيرا للعمل، و"جو صدي" وزيرا للطاقة، و"فايز رسامني" وزيرا للأشغال، و"بول مرقص" وزيراً للإعلام. وقد تمّت تسمية "طارق متري" نائبا لرئيس الحكومة.

وفي أعقاب الإعلان عن الحكومة اللبنانية، أكد رئيسها، "نواف سلام" في كلمة له أنّ الإعمار في جنوبي لبنان ليس وعدا بل هو التزام منا، وأن الإصلاح هو الطريق الوحيد لإنقاذ البلاد، معلنا المضي في الإصلاحات المالية والاقتصادية وإقامة السلطة القضائية المستقلة.

ولفت أنّ الحكومة لن تكون مساحة للمناكفات بل للعمل البناء، معربا عن أمل كبير بالتعاون مع رئيس الجمهورية لإطلاق ورشة لبنان الجديد.

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المصدر/الميادين