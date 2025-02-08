٠٨‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٧:٤٨ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85744743
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مكتب إعلام الأسرى:

الأسرى الفلسطينيون المحررون يعانون من آثار التعذيب في سجون الاحتلال

٠٨‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٧:٤٨ م
رمز الخبر: 85744743
الأسرى الفلسطينيون المحررون يعانون من آثار التعذيب في سجون الاحتلال

طهران /8 شباط/ فبراير/ إرنا- كشف مكتب "إعلام الأسرى" في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أن الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي والذين وصلوا إلى قطاع غزة يعانون من آثار تعذيب ممنهج.

وأوضح المكتب في بيان له اليوم السبت أن المحررين الذين وصلوا إلى المستشفى الأوروبي جنوب قطاع غزة يخضعون لفحوصات طبية عاجلة، نتيجة ما تعرضوا له من انتهاكات خلال فترة اعتقالهم.

من جانبه، أكد أسرى فلسطينيون محررون أنهم واجهوا أصنافا من التعذيب والتنكيل في سجون الاحتلال ودعوا إلى تسليط مزيد من الضوء على أوضاع آلاف الأسرى الذين لا يزالون يقبعون في زنازين الاحتلال.

وفي سياق متصل، قال نادي الأسير الفلسطيني إن 7 أسرى مفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي ضمن الدفعة الخامسة من صفقة التبادل تم نقلهم إلى المستشفى بسبب تدهور حالتهم الصحية.

وأضاف رئيس النادي، "عبد الله الزغاري"، أن جميع الأسرى الذين خرجوا اليوم بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة وفحوصات شاملة نتيجة ما تعرضوا له من تعذيب وحشي خلال فترة اعتقالهم.

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المصدر/عربي 21

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