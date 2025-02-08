٠٨‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٥ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85744770
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حماس : استشهاد قياداتنا يزيدنا إصرارا على تحقيق أهدافنا

٠٨‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٥ م
رمز الخبر: 85744770
حماس : استشهاد قياداتنا يزيدنا إصرارا على تحقيق أهدافنا

طهران /8 شباط/ فبراير/ إرنا- قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) "حازم قاسم" إن استشهاد قياداتها يزيدها إصرارا على تحقيق أهدافها.

وأوضح "حازم قاسم" في تصريح له اليوم السبت" أننا اليوم أمام محطة جديدة من إنجازات الشعب الفلسطيني في إجبار الاحتلال على مواصلة عمليات إطلاق سراح أسرانا الأبطال وكسر الخطوط الحمراء التي وضعها لنفسه".

وأضاف : تثبت كتائب القسام أن استشهاد قياداتها يزيدها إصرارا على تحقيق أهدافها، واستمرار تماسكها والتفاف الجماهير من حولها كما يحدث اليوم في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، منوها بأن من رسائل التسليم اليوم كشف الوهم الذي كان يروجه نتنياهو، بتحقيق ما أسماه النصر المطلق على شعبنا ومقاومته.

وختم قوله : تواصل جماهير شعبنا احتضان المقاومة وأبنائها، لتثبت فشل كل محاولات الاحتلال الصهيوني المجرم بفصلها عنها.

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المصدر/ موقع العهد الإخباري

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