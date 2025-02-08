حماس : استشهاد قياداتنا يزيدنا إصرارا على تحقيق أهدافنا

وأوضح "حازم قاسم" في تصريح له اليوم السبت" أننا اليوم أمام محطة جديدة من إنجازات الشعب الفلسطيني في إجبار الاحتلال على مواصلة عمليات إطلاق سراح أسرانا الأبطال وكسر الخطوط الحمراء التي وضعها لنفسه".

وأضاف : تثبت كتائب القسام أن استشهاد قياداتها يزيدها إصرارا على تحقيق أهدافها، واستمرار تماسكها والتفاف الجماهير من حولها كما يحدث اليوم في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، منوها بأن من رسائل التسليم اليوم كشف الوهم الذي كان يروجه نتنياهو، بتحقيق ما أسماه النصر المطلق على شعبنا ومقاومته.

وختم قوله : تواصل جماهير شعبنا احتضان المقاومة وأبنائها، لتثبت فشل كل محاولات الاحتلال الصهيوني المجرم بفصلها عنها.

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المصدر/ موقع العهد الإخباري