٠٨‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٥ م
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دوِّر على حالك" تشعل مواقع التواصل الاجتماعي خلال مراسم تسليم القسَّام لأسرى الاحتلال

٠٨‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٥ م
رمز الخبر: 85744790
دوِّر على حالك" تشعل مواقع التواصل الاجتماعي خلال مراسم تسليم القسَّام لأسرى الاحتلال

طهران /8 شباط/ فبراير/ إرنا- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مساء السبت صورة لأحد مقاومي كتائب القسام حاملا قاذف الياسين 105 وقد خطَّ عليها عبارة "دوِّر على حالك".

وظهر المقاوم حاملا القاذف خلال مراسم تسليم الأسرى الصهاينة الثلاثة في دير البلح وسط قطاع غزّة. وكتب المقاتل القسّامي على القاذف عبارة "دوّر عحالك"، وهي ذاتها التي صدح بها أحد المقاومين عقب تفجيره دبابة "إسرائيلية" بواسطة "ياسين 105" في شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة قبل شهور.

وتفاعل ناشطون على نطاق واسع مع العبارة التي تعني عدم الاكتراث، والاستخفاف بقوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وأطلقت "القسام" سراح الأسرى، إلياهو داتسون يوسف شرابي وأور أبراهم ليشها ليفي وأوهاد بن عامي، وسلمتهم إلى طواقم منظمة الصليب الأحمر الدولي، لكنها حرصت على إطلاق رسائل لافتة خلال عملية التسليم التي تحدث للمرة الأولى في المحافظة الوسطى من قطاع غزة.

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المصدر: وكالة شهاب الإخبارية

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