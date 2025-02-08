بزشكيان: الدول الاسلامية بامكانها إعادة بناء غزة

وحيا الرئيس بزشكيان خلال لقائه اليوم السبت، اعضاء المجلس القيادي لحماس، ذكرى شهداء جبهة المقاومة وهنأ بالانتصار والمكاسب القيمة للاهالي المقاومين والمظلومين في غزة بوجه الكيان الصهيوني قائلا ان انجازاتكم الكبرى والاهالي المظلومين في غزة، في منع العدو الصهيوني من تحقيق اهدافه رغم ارتفاع عدد الشهداء، امر يستحق التقدير والثناء، مهنئا جميع المقاتلين وكل اهالي غزة بهذا النصر.

واكد دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لجبهة المقاومة واهالي غزة المظلومين قائلا اننا على ثقة بالنصر النهائي للمقاومة لان الله سبحانه وتعالى قد وعد بذلك في القرآن الكريم.

وخلال اللقاء اشاد احد اعضاء المجلس القيادي لحماس بالدعم الذي تقدمه الجمهورية الاسلامية الايرانية وجميع مجموعات المقاومة للمقاومة الفلسطينية في سبيل نيل هذا النصر بوجه العدو الصهيوني معربا عن ارتياحه لان هذا اللقاء حصل بالتزامن مع ذكرى انتصار الثورة الاسلامية وانتصار اهالينا في غزة. وقال ان المقاومة الفلسطينية تتهيا في ظل استمرار هذا الدعم للانتقال بهذا النصر الى المرحلة النهائية للقتال اي تحرير فلسطين.

وحيا ذكرى اكثر من 60 الف من شهداء غزة وكبار قيادات المقاومة بمن فيهم الشهداء السيد حسن نصر الله واسماعيل هنية ويحيى السنوار وصالح العاروري وصفي الدين قائلا انه على الرغم من أن دوي القنابل والصواريخ والقذائف قد توقف اليوم في غزة، لكننا لا ننسى الحرب التي أشعلوها في غزة والمنطقة لابادتنا والهزائم التي الحقتها مجموعات المقاومة في غزة ولبنان والعراق واليمن بهم، وكل هذه الانتصارات تبقى خالدة في التاريخ.

واكد ان ما ساهم في انتصارنا على الكيان الصهيوني ليس السلاح والعتاد، بل الايمان الحقيقي بالله المتعال والعزيمة الراسخة لتحرير ارضنا.

واعتبر المزاعم الاخيرة لامريكا والكيان الصهيوني بشان مستقبل غزة بانها لا قيمة لها مؤكدا ان مستقبل غزة يقرره اهاليها وان ادارتها ستتم عن طريق التعاون الوطني المشترك بين الفلسطينيين.