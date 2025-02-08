قائد في الحرس الثوري: حماس صمدت بامكانيات محدودة امام الكيان الصهيوني

وقال العميد ميريان، في كلمته مساء السبت، في مراسم إحياء ذكرى شهداء عمليات "والفجر 8" في معراج الشهداء بمحافظة البرز (غرب طهران): "خلال الحرب المفروضة (1980-1988) رأينا أن نظام صدام كان يمتلك كل أنواع الأسلحة لكن إيران الإسلامية كانت مظلومة والشعب الايراني صمد".

وبالإشارة إلى جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، قال العميد ميريان: العالم ساعد الكيان الصهيوني الغاصب، وكانت كل المنظومات الجوية تحت تصرفه، لكن حركة حماس صمدت امامه بإمكانيات محدودة.

وأضاف: خلال عمليتي الوعد "الصادق 1 و2"، رأينا أن 85 في المائة من الصواريخ الايرانية وصلت إلى أهدافها.

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