٠٩‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٢:٤٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85744960
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قائد في الحرس الثوري: حماس صمدت بامكانيات محدودة امام الكيان الصهيوني

٠٩‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٢:٤٩ ص
رمز الخبر: 85744960
قائد في الحرس الثوري: حماس صمدت بامكانيات محدودة امام الكيان الصهيوني

كرج / 9 شباط/فبراير/ارنا- اكد قائد عمليات القوات البرية للحرس الثوري العميد مرتضى ميريان بان حركة حماس صمدت بامكانيات محدودة امام الكيان الصهيوني المدعوم من قبل اميركا والغرب.

وقال العميد ميريان، في كلمته مساء السبت، في مراسم إحياء ذكرى شهداء عمليات "والفجر 8" في معراج الشهداء بمحافظة البرز (غرب طهران): "خلال الحرب المفروضة (1980-1988) رأينا أن نظام صدام كان يمتلك كل أنواع الأسلحة لكن إيران الإسلامية كانت مظلومة والشعب الايراني صمد".

وبالإشارة إلى جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، قال العميد ميريان: العالم ساعد الكيان الصهيوني الغاصب، وكانت كل المنظومات الجوية تحت تصرفه، لكن حركة حماس صمدت امامه بإمكانيات محدودة.

وأضاف: خلال عمليتي الوعد "الصادق 1 و2"، رأينا أن 85 في المائة من الصواريخ الايرانية وصلت إلى أهدافها.

انتهى ** 2342

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