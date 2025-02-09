انعقاد اجتماع مشترك لرؤساء السلطات الثلاث

وعقد الاجتماع المشترك لرؤساء السلطات الثلاث؛ التنفيذية مسعود بزشكيان، والتشريعية محمد باقر قاليباف، والقضائية حجة الاسلام غلام حسين محسني اجئي، باستضافة رئيس الجمهورية.
انتهى ** 2342
طهران / 9 شباط/فبراير/ارنا- انعقد يوم السبت في ديوان الرئاسة اجتماع مشترك لرؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بالجمهورية الاسلامية الايرانية.
وعقد الاجتماع المشترك لرؤساء السلطات الثلاث؛ التنفيذية مسعود بزشكيان، والتشريعية محمد باقر قاليباف، والقضائية حجة الاسلام غلام حسين محسني اجئي، باستضافة رئيس الجمهورية.
انتهى ** 2342
تعليقك