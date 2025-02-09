٠٩‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٣:٥٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85744965
T T
٠ Persons

انعقاد اجتماع مشترك لرؤساء السلطات الثلاث

٠٩‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٣:٥٠ ص
رمز الخبر: 85744965
انعقاد اجتماع مشترك لرؤساء السلطات الثلاث

طهران / 9 شباط/فبراير/ارنا- انعقد يوم السبت في ديوان الرئاسة اجتماع مشترك لرؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بالجمهورية الاسلامية الايرانية.

وعقد الاجتماع المشترك لرؤساء السلطات الثلاث؛ التنفيذية مسعود بزشكيان، والتشريعية محمد باقر قاليباف، والقضائية حجة الاسلام غلام حسين محسني اجئي، باستضافة رئيس الجمهورية.

انتهى ** 2342

٠ Persons

تعليقك

You are replying to: .