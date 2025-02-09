انعقاد اجتماع مشترك لرؤساء السلطات الثلاث

وعقد الاجتماع المشترك لرؤساء السلطات الثلاث؛ التنفيذية مسعود بزشكيان، والتشريعية محمد باقر قاليباف، والقضائية حجة الاسلام غلام حسين محسني اجئي، باستضافة رئيس الجمهورية.

انتهى ** 2342