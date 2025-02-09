الدوري الايراني: برسبوليس يتقدم الى المركز الثالث بالفوز على "كل كهر سيرجان"   

وفي هذه المباراة التي جرت مساء السبت في ملعب "شهر قدس" بطهران، سجل هدف الفوز الوحيد لبرسبوليس لاعبه التركي سردار دورسون في الدقيقة 72 .

وبعد 3 دقائق حصل برسبوليس على ركلة جزاء بعد تعرض عيسى آل كثير لعرقلة داخل منطقة الجزاء، الا ان الحكم تراجع عن قراره بعد مراجعة تقنية الفار ، اذ كان ميلاد محمدي قد ارتكب خطأ قبل ان یتقدم بالكرة ویرسلها من الجناح الايسر الى داخل المنطقة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برسبوليس الى 37 نقطة متقدما الى المركز الثالث بعد تراكتور سازي تبريز المتصدر برصيد 41 نقطة وسباهان اصفهان الوصيف بـ 39 نقطة، فيما تجمد رصيد "كل كهر سيرجان" عند 28 نقطة في المركز الخامس.

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