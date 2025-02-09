200 من عمداء الأسرى الفلسطينيين تحرروا ضمن صفقة طوفان الأحرار حتى 8 فبراير

وأوضح الأشقر في تصريح صحفي، السبت، أن أكثر من نصف عمداء الأسرى الذين تحرروا السبت كانوا يقضون أحكام بالسجن المؤبد مدى الحياة وأقلهم أمضي 20 عاماً متواصلة في سجون الاحتلال أقدمهم الأسير “عبد العظيم عبد الحق حسن” من نابلس وهو معتقل منذ نوفمبر من العام 2000 وأمضى 25 عاماً داخل الأسر، من حكمه البالغ 33 عاماً.

وأشار الأشقر إلى أن الدفعة الخامسة التي تمت السبت شملت عددا من عمداء الأسرى إلى جانب عشرات آخرين كانوا يقضون أحكاما مختلفة في سجون الاحتلال ما دون الأحكام بالسجن المؤبد منهم محكومون بالسجن عشرات السنين وأمضوا سنوات طويلة خلف القضبان.

وبيّن الأشقر أن عدد عمداء الأسرى في سجون الاحتلال وهم الذين أمضوا ما يزيد عن 20 عاماً متواصلة في الأسر وصلت قبل إتمام الصفقة إلى (543) أسيراً، تبقى منهم (343) أسيراً بعد الإفراج عن (200) أسيراً منهم خلال الدفعات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، ومن المتوقع أن يتحرر عدد آخر منهم خلال الدفعة السادسة أو المراحل القادمة للصفقة التي تستمر لعدة شهور، حيث تضع المقاومة أسماء هؤلاء الأسرى كأولوية للإفراج عنهم في الصفقة.

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