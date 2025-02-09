23 عملا مقاوما في الضفة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين خلال 24 ساعة

وأشار مركز معلومات فلسطين “معطي” إلى أن عمليات المقاومة تضمنت عملية إطلاق نار واشتباكات مسلحة، وعملية تصدي لاعتداءات المستوطنين، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 18 نقطة بالضفة، وخروج 3 مظاهرات شعبية منددة بجرائم الاحتلال.

وخرجت مظاهرة شعبية في كفر عقب بمدينة القدس المحتلة، تزامنا مع اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في البلدة، وتخللها عمليات إلقاء حجارة.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس، فيما تصدى أهالي خربة الفارسية لاعتداءات المستوطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة.

وامتدت المواجهات والمظاهرات الشعبية إلى بلدة بيتونيا برام الله، ومدينة جنين ومخيمها، والتي تشهد عدوانها واسعا، تخلله عمليات تجريف وتخريب للشوارع الرئيسية والبنى التحتية ومنازل المواطنين.

وخرجت مظاهرات منددة بجرائم الاحتلال في كفر اللبد بمدينة طولكرم، إلى جانب اندلاع مواجهات في المخيم، وإطلاق نار صوب جنود الاحتلال.

وشهدت مدينة نابلس مواجهات عدة مع قوات الاحتلال، وتركزت في بيتا ودوما وأودلا، وتخلل جميع هذه المواجهات إلقاء حجارة.

واتسعت رقعة المواجهات مع قوات الاحتلال إلى مدينة بيت لحم، وبلدة الخضر وبيت فجار بالمدينة، إضافة على حلحول ودورا وإذنا ومخيم العروب بمحافظة الخليل.

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