بالصور..قائد القوات البحرية الباكستانية یزور المدمرة الايرانية "جماران" في ميناء كراتشي

كراتشي/ارنا- التقى قائد القوة البحرية الباكستانية بالقائد القوات البحرية للجيش الايراني وأعضاء الوفد العسكري الإيراني رفيع المستوى على هامش مناورات "أمان 25" في ميناء "كراتشي" أثناء حضوره المدمرة الايرانية "جماران" التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.وناقش الجانبان خلال هذه الزیارة العلاقات الثنائية والتعاون العسكري والبحري وكذلك مراحل اقامة المناورات الدولية "امان 25".