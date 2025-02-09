امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني يستقبل رئيس وأعضاء مجلس قيادة حماس

هذا وكان قد وصل إلى طهران وفدا من قيادة حركة حماس برئاسة "محمد درويش" رئيس المجلس القيادي للحركة، في مستهل زيارة رسمية هي الاولى بعد انتهاء الحرب الصهيونية على قطاع غزة ،والتقى قائد الثورة الإسلامية ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى الإسلامي.

كما و التقى صباح اليوم الأحد رئيس وأعضاء المجلس القيادي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي اكبر احمديان في طهران.

ووفقا لبيان نشرته حركة حماس حول هذه الزيارة، فقد اشارت حماس الى ان اللقاءات بالمسؤولين الايرانيين تناولت "بحث مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، والإنجاز التاريخي الذي حققه الشعب الفلسطيني في طوفان الأقصى على مدى 15 شهراً من الصبر والصمود والثبات والمقاومة". كما تم التوقف "عند مشهد العودة الأسطوري للنازحين الفلسطينيين، بما أجهض وأفشل كل أهداف الاحتلال وخاصة بالتهجير أو عزل مناطق من القطاع".

واضافت في بيانها:"تم خلال هذه اللقاءات ايضا مناقشة وبحث التحديات القائمة وفي مقدمتها استمرار المفاوضات والإغاثة وإعادة الإعمار واستمرار المقاومة حتى تحرير المقدسات وإعمال حقوق الأمة الفلسطينية، وكذلك مشهد العودة الأسطورية للاجئين الفلسطينيين، في حين تم إبطال كافة أهداف المحتلين وخاصة تهجير وعزل مناطق غزة".

وذكرت حماس ايضا :" بأن قائد الثورة الاسلامية والجمهورية الإسلامية في إيران الامام السيد علي الخامنئي قد اشاد بالأداء البطولي للمقاومة وكيف تحولت غزة إلى نموذج أسطوري على مستوى العالم ولكل من يؤيد المقاومة/ كما اكد على أن بركة الشهداء تؤدي حتماً إلى النصر، وهو ما يؤدي إلى تعزيز نهج المقاومة."

كما افادت حماس بان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان،اكد على التزام الجمهورية الإسلامية بتوفير كل دعم يساهم في تعزيز انتصارات الشعب الفلسطيني ودعمه في المقاومة، ومجالات إعادة الإعمار لتبقى انتصارات المقاومة قائمة في المنطقة"، ودعوته إلى أن "تضطلع كل دول المنطقة في مشروع إعادة قطاع غزة للشعب الفلسطيني واعادة امداد الفلسطينيين."

يشار الى ان وفد حركة حماس الذي ترأسه رئيس المجلس القيادي للحركة "محمد درويش" ، قد ضم أعضاء المكتب السياسي للحركة وهم: خليل الحية، ونزار عوض الله، وزاهر جبارين، وعزت الرشق، ومحمد نصر، وطاهر النونو، إضافة إلى ممثل الحركة في طهران، خالد القدومي.

انتهى**ر.م