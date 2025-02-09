حماس : انسحاب الصهاينة من "نتساريم" يعد استكمالا لعملية هزيمة الكيان الصهيوني

وفي بيان لها اليوم الاحد،أعلنت حركة حماس بان انسحاب القوات الصهيونية بشكل كامل من محور نتساريم هو استكمال لعملية هزيمة هذا الكيان وفشله في تحقيق أهداف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

واضافت حماس في بيانها : ان عودة اللاجئين الفلسطينيين، واستمرار تبادل الأسرى، والخروج من محور نتساريم، كشفت كذبة نتنياهو بشأن تحقيق نصر كامل في قطاع غزة. لقد فشلت محاولة الاحتلال السيطرة على قطاع غزة وتقسيمه أمام شجاعة المقاومة وإصرار الشعب الفلسطيني.

واشارت في بيانها الى ان الهدف الذي لم يحققه كيان الاحتلال خلال 15 شهراً بالتجويع والإبادة الجماعية والتدمير المخطط لتهجير الشعب الفلسطيني، لا يستطيع ترامب تحقيقه من خلال صفقة يخطط لها، مؤكدة على ان غزة ستبقى حرة بسلاح شعبها ومجاهديها، وستكون محرمة على أي محتل أو قوة أجنبية.

و افاد مراسل الميادين في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن القوات الصهيونية انسحبت من محور نتساريم وأن اللاجئين الفلسطينيين يعبرون هذا المحور للعودة من الجنوب إلى شمال القطاع.

هذا وقد أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أمرا لقواته بإخلاء محور نتساريم في قطاع غزة بالكامل في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وذلك بعد احتلاله لأكثر من عام و3 أشهر.

وبثت وسائل إعلام عبرية مقطع فيديو يظهر إصدار ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليمات لجنوده بالانسحاب النهائي من محور نتساريم الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه.

وكانت القوات الإسرائيلية قد نفذت أول عملية انسحاب جزئي من محور نتساريم في اليوم السابع من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن محور نتساريم كان يمثل نقطة إستراتيجية للمناورة العسكرية الإسرائيلية، فضلا عن أهميته لدى المستوطنين الذين كانوا يطمحون للعودة إلى الاستيطان في شمال القطاع.

وعرضت هيئة البث العبرية مشاهد قالت ،إنها تظهر حرق الجنود أمتعة ومعدات في محور نتساريم قبل انسحابهم، وقد صرح جنود الكيان الصهيوني، وهم يذرفون الدموع، بأنهم شعروا بأن ما فعلوه في غزة منذ أكثر من عام كان بلا جدوى.

وقبل نحو أسبوعين، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب قواته تدريجيا من محور نتساريم، وتمكن أكثر من نصف مليون فلسطيني من المهجرين من العودة إلى شمال قطاع غزة من مناطق الجنوب والوسط.

انتهى**ر.م