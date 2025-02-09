ظريف : اليوم نصنع الصواريخ بدلا من توسل الاخرين

و حضر المساعد الاستراتيجي لرئيس الجمهورية "محمد جواد ظريف" عرض فيلم "إله الحرب" للمخرج حسين درابي في مركز المؤتمرات والاعلام والسينما ببرج ميلاد في طهران.

وبعد الانتهاء من مشاهدة الفيلم ،صرح ظريف للصحفيين :"لم نتحدث عن الصواريخ خلال المفاوضات، لكننا قلنا أيضا على هامش المفاوضات إننا كنا نتوسل الاخرين بمنحنا صاروخا، لكننا اليوم نصنعه بأنفسنا وهذا هو فخر بلدنا."

واضاف ظريف:الصاروخ سلاح أتيح لنا استخدامه وفق قواعد الحرب والموقف الديني، وتبين أننا قادرون على ذلك، لكن مسألة الأسلحة النووية قضية مختلفة تماما وفتوى قائد الثورة الاسلامية أغلقت هذه القضية إلى الأبد.

وعن الشهيد طهراني مقدم (المؤسس الرئيس لصناعة الصواريخ الإيرانية)، قال ظريف:" إنه فخر الوطن ونحن جميعا مدينون للشهداء وذويهم إلى الأبد، ونحن فخورون بهؤلاء النبلاء الذين قدموا الكثير من التضحيات وضحوا بكل شيء واستطاعوا الدفاع عن وطنهم."

يشار الى ان فيلم "إله الحرب" هو الإنتاج الثالث للمخرج "حسين درابي" وهو من إنتاج "سعيد سعدي "ويشارك في قسم المسابقات في مهرجان فجر السينمائي بدورته الـ43.

يتناول هذا الفيلم ، تصوير رواية حساسة لحدث معاصر حقيقي ومهم في مجال تطور الصواريخ الايرانية، ويقال ان "إله الحرب" هو اللقب الذي أطلقه الأميركيون على الصاروخ الذي أنتجته إيران خلال الحرب المفروضة (الايرانية-العراقية 1988-1980) بالاعتماد على القدرات الداخلية.

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