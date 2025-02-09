لجان المقاومة في فلسطين : انسحاب جيش العدو من محور نتساريم هو انتصار لشعبنا ومقاومته

وأضافت اللجان في بيانها لها اليوم الاحد، أنَّ "انسحاب الجيش الصهيوني من محور نتساريم يؤكد بأن أرضنا عصية على الغاصبين الصهاينة وأن شعبنا باق على ارضه وأن مشاريع التهجير والابادة والتدمير والتطهير العرقي قد سقطت أمام صمود وثبات اهلنا وشعبنا في غزة الإباء رغم ما قدمته من عظيم التضحيات".

وأشار هذا البيان إلى، أنَّ "الأحلام والاوهام الصهيو- أميركية ستنكسر وتتبدد على أرض غزة العزة ولن يجنى أعداء شعبنا سوى الخيبة والفشل والهزيمة وسيواصل شعبنا ومقاوميه الأحرار مسيرة المقاومة حتى التحرير الكامل لفلسطين مهما بلغت التضحيات".

انتهی**2054 / ح ع **

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المصدر / موقع العهد الإخباري