٠٩‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٤:١٦ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85745795
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لجان المقاومة في فلسطين : انسحاب جيش العدو من محور نتساريم هو انتصار لشعبنا ومقاومته

٠٩‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٤:١٦ م
رمز الخبر: 85745795
لجان المقاومة في فلسطين : انسحاب جيش العدو من محور نتساريم هو انتصار لشعبنا ومقاومته

طهران/9 شباط/فبرایر/ارنا-أكَّد المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين، أنَّ "انسحاب جيش العدو الصهيوني المجرم من محور نتساريم، هو انتصار لشعبنا ومقاومته الباسلة وتبديدا لاوهام وخرافات غلاة المتطرفين الصهاينة وفشلهم الكبير في تحقيق أهدافهم الخبيثة".

وأضافت اللجان في بيانها لها اليوم الاحد، أنَّ "انسحاب الجيش الصهيوني من محور نتساريم يؤكد بأن أرضنا عصية على الغاصبين الصهاينة وأن شعبنا باق على ارضه وأن مشاريع التهجير والابادة والتدمير والتطهير العرقي قد سقطت أمام صمود وثبات اهلنا وشعبنا في غزة الإباء رغم ما قدمته من عظيم التضحيات".

وأشار هذا البيان إلى، أنَّ "الأحلام والاوهام الصهيو- أميركية ستنكسر وتتبدد على أرض غزة العزة ولن يجنى أعداء شعبنا سوى الخيبة والفشل والهزيمة وسيواصل شعبنا ومقاوميه الأحرار مسيرة المقاومة حتى التحرير الكامل لفلسطين مهما بلغت التضحيات".

انتهی**2054 / ح ع **

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المصدر / موقع العهد الإخباري

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