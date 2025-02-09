مسؤول : اختيار مدينة تبريز الايرانية عاصمة للبيئة الاسيوية 2025م

وافادت ارنا، بان عمدة مدينة تبريز "يعقوب هوشيار"، اوضح في تصريح له اليوم، انه بعد اعلان "منتدى رؤساء البلديات الاسيوية"، قبل عدة اشهر، عن فتح باب التسجيل لاختيار "عاصمة البيئة الاسيوية 2025م"، فقد تم ترشيح مدينة تبريز لهذا الغرض.

ولفت هوشيار انه نظرا للمقومات المتوفرة في مدينة تبريز وميزاتها البيئية والمناخية الخاصة باعتبارها انقى وانضف مدينة في ايران على مدى العقود المتتالية، فقد اتخذت الاجراءات اللازمة بما في ذلك تعزيز البنى التحتية ذات الصلة بالبيئة، وبما يؤهل هذه المدينة الايرانية الكبيرة الى احراز لقب البيئة الاسيوية 2025م.

وفيما اكد ضرورة الحفاظ على هذا الانجاز الدولي الهام، قال رئيس بلدية تبريز : ان احراز لقب عاصمة البيئة لدول اسيا، من شانه ان يشكل انطلاقة لتركيز المسؤولين ورؤساء البلديات في سائر المدن الايرانية على شؤون البيئة اكثر فاكثر.

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