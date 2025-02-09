رؤساء السلطات الثلاث يدعون الشعب الإیراني للحضور الحماسي في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

وصرح رئيس الجمهورية، رئيس السلطة التنفيذية في ايران مسعود بزشكيان، اليوم : إن جميع المسؤولين في النظام هم خدام للشعب، مؤكدا : آمل أن يسطر الشعب الإيراني العزيز ملحمة عبر حضوره اليقظ في الساحات، ويظهر للعالم بأن إيران قوية وتضعف.

وأضاف الرئيس بزشكيان : رغم كل المشاكل، وجميع النقائص، لكن شعبنا العزيز وقف إلى جانب الثورة الاسلامية والنظام وسيظل في هذا المسار.

الى ذلك، قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي، رئيس السلطة التشريعية محمدباقر قاليباف : إن ذكرى انتصار الثورة الاسلامية، مدعاة فخر وشرف لإيران العزيزة؛ مضيفا : ان هذا اليوم يجسد موقف الشعب وايمانه بالدين وأهل البيت عليهم السلام، وقد اظهر شعبنا بأن هذا اليوم هو لجميع ابناء هذا الوطن العزيز.

وأكد قاليباف : نحن المسؤولون يجب علينا أيضا أن نؤدي المهام الموكلة الينا على أكمل وجه، وإن شاء الله سيعمل كافة المسؤولين والشعب معا للاحتفال بيوم 22 بهمن، يوم فخرنا الوطني، على أفضل وجه ممكن.

كذلك، أكد رئيس السلطة القضائية في ايران حجة الاسلام محسني إجئي : الشعب الايراني المؤمن واليقظ، داب على حضوره المستديم في الساحات، طيلة الأعوام الـ46 الماضية وهذا العام ايضا، ونظراً للظروف التي تمر بها المنطقة وأطماع الأعداء الشريرين تجاه بلادنا، فإن هذا الشعب العظيم سيخرج الى الشوارع بمزيد من الحماس والتماسك، وبشعارات تتناسب مع المرحلة الراهنة؛ سائلا الباري عز وجل ان يجزيهم خير الجزاء.

انتهی**2054 / ح ع **