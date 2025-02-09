منتصرون...

طهران/ إرنا- نشر الموقع الإعلامي لقائد الثورة الإسلامية مقطعا مصوّرا يتضمّن مشاهد خاصة من لقاء أعضاء مجلس شورى قيادة "حماس" بتاريخ 08/02/2025 مع سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، بالإضافة إلى لقطات من عمليّة "طوفان الأقصى".