منتصرون...
٠٩/٠٢/٢٠٢٥، ٥:٠٢ م
رمز الخبر: 85745848
طهران/ إرنا- نشر الموقع الإعلامي لقائد الثورة الإسلامية مقطعا مصوّرا يتضمّن مشاهد خاصة من لقاء أعضاء مجلس شورى قيادة "حماس" بتاريخ 08/02/2025 مع سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، بالإضافة إلى لقطات من عمليّة "طوفان الأقصى".
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