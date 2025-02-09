وزيرة الطرق تصل إلى جنيف للمشاركة في اجتماع النقل البري للأمم المتحدة

وكان في استقبال الوزيرة "صادق" لدى وصولها إلى جنيف، سفير ومنجوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى الأمم المتحدة.

وسيستمر اجتماع لجنة النقل البري التابعة للأمم المتحدة، حتى يوم الجمعة 14 شباط /فبراير؛ حيث ستلقي وزير الطرق والتنمية الحضرية الايرانية كلمة في الجلسة المخصصة حول "الروابط النقلية بين الأقاليم".

كما ستشارك "فرزانة صادق" يوم الاثنين في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يركز على "مستقبل النقل" بحضور وزراء الدول المختلفة لمناقشة التحديات والفرص المستقبلية للنقل العالمي.

وعلى هامش هذا الاجتماع، ستعقد الوزيرة صادق والوفد المرافق لها، لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف مع نظرائها لدى الدول المشاركة في الاجتماع، وايضا رؤساء المنظمات الدولية الناشطة في مجال النقل.

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