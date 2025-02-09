وزير الخارجية الباكستاني يدين أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني

وأفاد مراسل وكالة "إرنا" في إسلام آباد، بأن "إسحاق دار" قال في بيان له اليوم الأحد : إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي غير مسؤولة وتحريضية ومهينة للغاية، وإنها تضعف وتتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلة على أرضه التاريخية والمشروعة.

وأضاف : تقف باكستان متضامنة مع المملكة العربية السعودية، وتأسف لأي محاولة لتقويض موقفها في دعم قيام دولة فلسطينية؛ مؤكدا أن اسلام اباد تؤمن إيمانا قاطعا بأن للفلسطينيين حق غير قابل للتصرف في إقامة دولة مستقلة ومستدامة على أساس حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وتابع : أي اقتراح يسعى إلى تشريد أو تهجير الشعب الفلسطيني من أرض أجداده غير مقبول ويمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومبادئ ومعايير العدل والإنصاف.

ودعا وزير الخارجية الباكستاني، المجتمع الدولي بإدانة تصريحات نتنياهو التحريضية ومحاسبة الكيان الصهيوني على جهوده المستمرة لتقويض عملية السلام.

وختم اسحاق دار بالقول : إن باكستان تؤكد دعمها الذي لا يتزعزع للقضية الفلسطينية وستواصل العمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين والتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية.

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