٠٩‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٧:٤٠ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85746044
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مسؤول في حزب الله مخاطبا العرب والمسلمين : اقطعوا الخوف والنزاعات واقطعوا النفط فورًا لعلكم تُفلحون

٠٩‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٧:٤٠ م
رمز الخبر: 85746044
مسؤول في حزب الله مخاطبا العرب والمسلمين : اقطعوا الخوف والنزاعات واقطعوا النفط فورًا لعلكم تُفلحون

طهران/9 شباط/فبرایر/ارنا-دعا المستشار السّياسي للأمين العام لحزب الله السيد حسين الموسوي، العرب والمسلمين إلى مواجهة فرعون العصر الذي يغزو العالم، عبر قطع الخوف والنزاعات في ما بينهم وقطع النفط فورًا عنه.

وقال الموسوي في بيان اليوم : أيها العرب أيها المسلمون، ألا تروْن إلى الحق لا يُعمل به وإلى الباطل لا يُتناهى عنه فليرغب المؤمن بلقاء ربه مُحقًّا.‏

وأضاف : الصهاينة في أميركا وفلسطين نفّذوا حرب إبادة وترحيل في غزّة ويُحاولون في الضفّة الغربية ‏ولبنان.‏ وفرعون العصر يغزو العالم مُوجهًا تهديداته وأوامرِه إلى جيرانه في أميركا الشمالية والجنوبية ‏والشرق الأوسط والصين وروسيا والآتي أكبر.‏

وتابع الموسي : نحن نؤمن أن الله أكبر وأن من يُنازع الله رداءَه يصرعه كبرياؤه، لكن واجب قيادات الأمة ‏وشعوبها ان تهجر الخوف والنزاعات قبل أن يسقط الجميع، في ما خلاصهم وعزّتهم أن ينهضوا ‏وينفذوا خفافًا وثقالًا ويواجهوا أعداءهم قلبًا واحدًا ويدًا واحدة.‏

وأردف هذا المسؤول في حزب الله : عام ١٩٧٣ أمير شجاع أجاب الصحافيين:‏ لا لم أسأل الحكومة لأني علمت أن قطع النفط فورًا ينصر إخوتنا فقطعته فورًا...

وختم الموسوي بالقول : وأنتم اقطعوا الخوف واقطعوا النزاعات واقطعوا النفط فورًا لعلكم تُفلحون، يا من كنتم خير ‏أمةٍ أُخرجت للناس".‏

انتهی**2054/ ح ع **

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المصدر/ موقع العهد الإخباري

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