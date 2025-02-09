مسؤول في حزب الله مخاطبا العرب والمسلمين : اقطعوا الخوف والنزاعات واقطعوا النفط فورًا لعلكم تُفلحون

وقال الموسوي في بيان اليوم : أيها العرب أيها المسلمون، ألا تروْن إلى الحق لا يُعمل به وإلى الباطل لا يُتناهى عنه فليرغب المؤمن بلقاء ربه مُحقًّا.‏



وأضاف : الصهاينة في أميركا وفلسطين نفّذوا حرب إبادة وترحيل في غزّة ويُحاولون في الضفّة الغربية ‏ولبنان.‏ وفرعون العصر يغزو العالم مُوجهًا تهديداته وأوامرِه إلى جيرانه في أميركا الشمالية والجنوبية ‏والشرق الأوسط والصين وروسيا والآتي أكبر.‏



وتابع الموسي : نحن نؤمن أن الله أكبر وأن من يُنازع الله رداءَه يصرعه كبرياؤه، لكن واجب قيادات الأمة ‏وشعوبها ان تهجر الخوف والنزاعات قبل أن يسقط الجميع، في ما خلاصهم وعزّتهم أن ينهضوا ‏وينفذوا خفافًا وثقالًا ويواجهوا أعداءهم قلبًا واحدًا ويدًا واحدة.‏



وأردف هذا المسؤول في حزب الله : عام ١٩٧٣ أمير شجاع أجاب الصحافيين:‏ لا لم أسأل الحكومة لأني علمت أن قطع النفط فورًا ينصر إخوتنا فقطعته فورًا...



وختم الموسوي بالقول : وأنتم اقطعوا الخوف واقطعوا النزاعات واقطعوا النفط فورًا لعلكم تُفلحون، يا من كنتم خير ‏أمةٍ أُخرجت للناس".‏

انتهی**2054/ ح ع **

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المصدر/ موقع العهد الإخباري