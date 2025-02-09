استعراض التقدم العلمي في إيران وضرورة تطوير الدبلوماسية العلمية في العالم الاسلامي

وأفادت "إرنا"، بأن الأمين العام لشبكة الجامعات الافتراضية للعالم الإسلامي "كريم نجفي برزكر"، أشار في هذا الاجتماع إلى إنجازات النظام التعليمي الإيراني بعد الثورة الإسلامية؛ قائلا : بفضل الثورة الإسلامية وتحقيق العدالة التعليمية، ازداد عدد الطلاب الجامعيين من 175 ألف طالب عام 1979، إلى أكثر من 4 ملايين طالب اليوم.

كما تحدث "نجفي برزكر" عن الحظر الغربي الظالم ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مبينا : انه على الرغم من هذه القيود، فإن إيران اليوم تعد من الدول الرائدة في العلوم والتقنيات الحديثة، مثل تقنية النانو والتكنولوجيا الحيوية وتقنية الفضاء.

واعتبر الأمين العام لشبكة الجامعات الافتراضية للعالم الإسلامي، أن هذه الانجازات تحققت بفضل جهود العلماء والأكاديميين المخلصين وذلك في إطار السياسات العلمية للجمهورية الإسلامية.

وفي معرض إشارته إلى الوضع التعليمي الحرج بغزة، صرح هذا المسؤول الايراني، أن الجمهورية الإسلامية ماضية في جهودها لإعادة 88 ألف طالب تخلف عن التعليم إلى الدورة التعليمية؛ داعيا المجتمع الأكاديمي في العالم الإسلامي إلى إدانة جرائم الكيان الصهيوني في الأوساط القانونية الدولية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

من جانبه، أشار نائب رئيس مجلس إدارة المجمع الدولي للأساتذة المسلمين "محمد رضا مرداني" إلى، دور الدبلوماسية العلمية في تعزيز العلاقات الدولية؛ قائلا : أحد أهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو إقامة اتصال علمي بين الأساتذة المسلمين في دول المنطقة والعالم.

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