أحمدیان : دعم إيران للمقاومة سيتواصل حتى استمرار الانتصارات في فلسطين ولبنان

وافادت ارنا، بان رئيس وأعضاء المجلس القيادي للمقاومة الاسلامية الفلسطينية حماس، التقوا الیوم الاحد، بأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، علي اكبر احمديان.

وخلال اللقاء هذا، بحث الطرفان أحدث تطورات الأوضاع في فلسطين وعملية تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار وجرائم الكيان الصهيوني، كما تبادلا التهاني بانتصار شعب غزة وذكرى انتصار الثورة الاسلامية الـ 46.

الى ذلك، هنأ أحمديان بانتصار المقاومة وقال : لقد رأينا بأم أعيننا في قضايا غزة أن "إسرائيل" محكوم عليها بالزوال، وبعد 470 يوما من المقاومة، أصبح من الواضح أن هذا الهدف قابل للتحقيق.

وأضاف : اليوم نرى أن العالم كله، حتى المسؤولين الأوروبيين والغربيين، يؤكدون على احقية الشعب الفلسطيني؛ مبينا ان هكذا دعم واسع لم يكن موجودا قبل عملية "طوفان الأقصى"، وهذا الإنجاز هو ثمرة انتصار الدم على السيف.

وتابع امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني : إن شعب غزة بمقاومته النوعية أصبح نموذجاً يحتذى به للأجيال القادمة؛ مؤكدا "سنواصل القيام بدورنا لدعم شعب غزة ومواصلة نجاحه، والمقاومة في فلسطين ولبنان".

وبدوره، قال رئيس المجلس القيادي للمقاومة الاسلامية الفلسطينية حماس "محمد درويش" : ان الحرب لم تنته بعد وسنستعد للمرحلة القادمة.

هذا ووصل وفد قيادي من حركة حماس برئاسة محمد درويش، رئيس المجلس القيادي للحركة وخليل الحية رئيس الحركة في غزة وعدد اخرين من قادة حماس، إلى طهران امس السبت؛ في زيارة رسمية حيث التقى مع قائد الثورة الاسلامية، ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى الإسلامي.

وخلال هذه اللقاءات تمت مناقشة اتفاق وقف إطلاق النار والإنجاز التاريخي الذي حققه الشعب الفلسطينيمن في علمية طوفان الأقصى خلال 15 شهرا من الصبر والصمود والثبات والمقاومة، واعادة اعمار غزة وعودة النازحين الى منازلهم.

انتهی**2054 / ح ع **