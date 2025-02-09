وفد حماس القيادي يلتقي وزير الخارجية الايراني بطهران

وافادت ارنا، بان عراقجي هنأ في هذا اللقاء، الوفد القيادي الحمساوي لانتصار الشعب الفلسطيني المقاوم بغزة في حرب الابادة وجرائم الكيان الصهيوني، قائلا : ان مقاومة وصمود اهل هذا القطاع الصغير سيخلد في التاريخ الى الابد؛ واصفا مشاهد اقتدار المقاومة خلال مسيرات عودة الشعب الفلسطيني الصابر الى ارضه ودياره، انها تبعث على الفخر والاعتزار بالنسبة لجميع المسلمين والاحرار.

ولفت وزير الخارجية، بان "الكيان الصهيوني ورغم ارتكاب جرائم وحشية وقتل الاف النساء والاطفال العزل، لكنه اُرغم على توقيع اتفاق وقف النار مع حركة كان ينوي القضاء عليها"؛ مردفا بان العدو لم يحقق ايّا من اهدافه في هذه الحرب، لكن حماس استطاعت بعون الباري تعالى ان ترغم عدوها على توقيع الاتفاق ووقف اطار النار وفقا لشروط المقاومة والافراج عن اسرى فلسطينيين كانو قد قضوا سنين طويلة في سجون الاحتلال".

واشار وزير الخارجية، الى اتصالاته الهاتفية مع الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي ووزراء خارجية عدد من الدول الاسلامية والعربية لمتابعة عقد اجتماع طارئ لهذه المنظمة؛ مؤكدا على اتخاذ موقف حاسم وموحد من قبل الدول الاسلامية قبال مخطط التهجير.

من جانبه، اعرب رئيس مجلس شورى القيادة لحركة حماس محمد اسماعيل درويش، عن سعاده لزيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية ولقائه والوفد المرافق مع سماحة قائد الثورة ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، مهنئا بمناسبة عيدي انتصار الثورة الاسلامية في ايران والانتصار العظيم للمقاومة في غزة.

وشكر درويش، في تصريحه خلال اللقاء مع عراقجي اليوم، قائد الثورة الاسلامية والحكومة والشعب الايرانيين على دعمهم للشعب والمقاومة في فلسطين.

وفيما يخص مخطط ترامب لتهجير اهل غزة، اذ عبر رئيس الوفد القيادي الحمساوي عن تنديده، نوّه الى ضرورة اتخاذ موقف حاسم وموحد من قبل الدول العربية والاسلامية في سياق رفض هذا المخطط ودعم الشعب الفلسطيني.

وفي الختام، اثنى درويش على الجهود المستديمة والواسعة من قبل وزارة الخارجية الايرانية، على صعيد المحافل الدولية، في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما تطلع بان يتم مع اكمال تنفيذ اتفاق وقف النار، اطلاق حملة اقليمية ودولية بهدف اعادة اعمار غزة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

انتهى ** ح ع