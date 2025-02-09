عراقجي يدين المؤامرة الأمريكية الصهيونية لتطهير غزة عرقيا

وفي هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء الاحد تباحث وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، وتبادل وجهات النظر مع وزير خارجية غامبيا ممدو تانغارا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمنظمة التعاون الإسلامي، بشأن آخر التطورات في فلسطين المحتلة وغزة.

وأدان عراقجي المؤامرة الأميركية الصهيونية الخطيرة والإجرامية لتطهير غزة عرقيا وطرد الفلسطينيين من وطنهم، واعتبر هذه الخطة اللاإنسانية مخالفة لكل المبادئ والقوانين الدولية، وأكد على ضرورة أن يتصدى لها المجتمع الدولي بحزم.

وفي إشارة إلى المشاورات التي جرت مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ووزراء خارجية بعض الدول العربية والإسلامية، دعا عراقجي إلى بذل الجهود من جانب غامبيا، باعتبارها الرئيس الدوري للمنظمة، لعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في أقرب وقت ممكن.

من جانبه شكر وزير الخارجية الغامبي الجمهورية الإسلامية الإيرانية على اهتمامها بالقضية الفلسطينية، مرحباً باقتراح وزارة الخارجية الايرانية لعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وأكد أنه سيتشاور مع بقية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في هذا الشأن.

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