٠٩‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:٥٢ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85746236
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نداء "الله اكبر" يدوي في انحاء ايران في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

٠٩‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:٥٢ م
رمز الخبر: 85746236
نداء "الله اكبر" يدوي في انحاء ايران في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

طهران / 9 شباط/فبراير/ارنا- اطلق ابناء الشعب الايراني في الساعة التاسعة من مساء الاحد (+٣:٣٠ ت غ) نداء "الله اكبر" عشية الذكرى الـ 46 لانتصار الثورة الاسلامية بقيادة الامام الخميني (رض).

وبهذه المناسبة اطلق المواطنون نداء "الله اكبر" من اسطح المنازل وفي المساجد والحسينيات والساحات الرئيسية والشوارع والازقة في كافة ارجاء البلاد، لمناسبة الذكرى الـ 46 عاما لانتصار الثورة والتلاحم الوطني والاستقلال وتاسيس الجمهورية الاسلامية.

وتم اطلاق الالعاب النارية احتفاء بهذه المناسبة العطرة في العاصمة طهران وفي مراكز المحافظات الـ 31 وجميع المدن الايرانية .

وستنطلق صباح غد الاثنين مسيرات شعبية حاشدة في مختلف انحاء البلاد احتفاء بالذكرى الـ 46 لانتصار الثورة الاسلامية المجيدة، وتجديدا للعهد والميثاق مع الاهداف السامية للامام الخميني (رض) والثورة الاسلامية.

انتهى ** 2342

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