قائد بحرية الحرس الثوري: القوات العسكرية الإيرانية مستعدة لمواجهة أي تهديد

وقال الادميرال تنكسيري، اليوم الأحد، في مراسم احياء ذكرى عملية "والفجر 8" (خلال فترة الحرب المفروضة 1980-1988) في أروندكنار بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران: إن القوات البحرية للحرس الثوري الإسلامي، إلى جانب القوة البحرية الاستراتيجية للجيش، لن تسمح بأي عدوان على مياه البلاد.

وأضاف: "إيران الإسلامية اليوم تمتلك صواريخ وطائرات بدون طيار وسفن وغواصات مجهزة وغيرها من الأسلحة، وعلى العدو أن يكون حذرا في سلوكه".

وقال: "اليوم ورغم العقوبات المرهقة وصلنا إلى مستوى عال من حيث الأسلحة العسكرية بخبرات محلية ومساعدة من مؤسسات معرفية".

وتابع الادميرال تنكسيري: "نصنع اليوم صواريخ كروز في القوات البحرية للحرس الثوري ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة بمدى طويل يتجاوز ألف كيلومتر، مستفيدين من قدرة الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف أهدافا على ارتفاعات مختلفة".

وتابع قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإسلامي: "نحن لا نخاف من عقوبات وتهديدات العدو، ولن نسمح بأي عدوان على أراضينا".

وأضاف: "على أعداء إيران الإسلامية أن يعلموا أنه رغم كل الضغوط الاقتصادية والعقوبات فإن الشعب الإيراني سيصمد حتى النهاية ولن يتراجع أبدا عن طريقه حتى تحقيق النصر النهائي".

وقال الادميرال تنكسيري: "النصر على العدو هو وعد القرآن والباري تعالى، وسنضحي بأرواحنا من أجل تحقيقه".

انتهى ** 2342