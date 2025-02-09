ايران تحرز بطولة زغرب الدولية بالمصارعة الرومانية

وتمكنت ايران في هذه البطولة التي جرت نزالاتها يوم 8 و 9 شباط/فبراير وتاتي ضمن التصنيف العالمي، من احراز 6 ميداليات؛ 2 ذهبية و 3 فضية و 1 برونزية.

حصد الذهبية لمنتخب ايران غلام رضا فرخي في وزن 82 كغم، وعلي أكبر يوسفي في وزن 130 كغم، ونال الفضية كل من مهدي أحدي في وزن 55 كغم، ومحمد مهدي كشتكار في وزن 63 كغم، ودانيال سهرابي في وزن 72 كغم، فيما احرز البرونزية بويا ناصربور في وزن 60 كغم.

وفي ترتيب الفرق، احرز منتخب إيران البطولة برصيد 147 نقطة، وجاء منتخب جمهورية أذربيجان في مركز الوصافة برصيد 134 نقطة وحل منتخب المجر في المركز الثالث برصيد 119 نقطة.

انتهى ** 2342