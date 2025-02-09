١٠‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٢:٣٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85746267
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إنتاج مصفاة "نجمة الخليج الفارسي" من البنزين سيصل إلى 45 مليون لتر يوميا

١٠‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٢:٣٥ ص
رمز الخبر: 85746267
إنتاج مصفاة "نجمة الخليج الفارسي" من البنزين سيصل إلى 45 مليون لتر يوميا

طهران / 10 شباط/فبراير/ارنا- اعلن نائب المدير التنفيذي للشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط إن متوسط ​​إنتاج البنزين اليومي في مصفاة "نجمة الخليج الفارسي" سيصل إلى 45 مليون لتر اعتبارا من بداية الشهر الثاني من العام القادم (العام الايراني يبدا في 21 اذار/مارس).

وقال محمد علي دادور، في تصريح له الأحد: إن مصفاة "نجمة الخليج الفارسي" تعد أحد أعظم إنجازاتنا في صناعة النفط بعد انتصار الثورة الإسلامية.

وأشار إلى أنه في البداية كان من المقرر توريد معظم مكونات مشروع بناء مصفاة "نجمة الخليج الفارسي" من دول أجنبية، وقال: "لكن في النهاية تقدم الوضع بحيث تم تنفيذ هذه المصفاة ووحداتها الضخمة مثل CCR والإيزومرة بجهود وقدرات الشركات المحلية الكفوءة".

وقال نائب المدير التنفيذي لشركة تكرير وتوزيع النفط الوطنية الإيرانية، إن معدل إنتاج البنزين في مصفاة "نجمة الخليج الفارسي" يبلغ حاليا 42 مليون لتر يوميا، مضيفا أن هذه الكمية سترتفع إلى 45 مليون لتر يوميا اعتبارا من بداية 21 نيسان/ابريل.

وتابع دادور في إشارة إلى زيادة إنتاج البنزين منذ بداية الحكومة الرابعة عشرة التي بدات اعمالها منتصف العام الماضي: "كان متوسط ​​إنتاج البنزين اليومي في بداية مهام هذه الحكومة 97 مليون لتر، ووصل الآن إلى 110 ملايين لتر".

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