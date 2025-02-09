إنتاج مصفاة "نجمة الخليج الفارسي" من البنزين سيصل إلى 45 مليون لتر يوميا

وقال محمد علي دادور، في تصريح له الأحد: إن مصفاة "نجمة الخليج الفارسي" تعد أحد أعظم إنجازاتنا في صناعة النفط بعد انتصار الثورة الإسلامية.

وأشار إلى أنه في البداية كان من المقرر توريد معظم مكونات مشروع بناء مصفاة "نجمة الخليج الفارسي" من دول أجنبية، وقال: "لكن في النهاية تقدم الوضع بحيث تم تنفيذ هذه المصفاة ووحداتها الضخمة مثل CCR والإيزومرة بجهود وقدرات الشركات المحلية الكفوءة".

وقال نائب المدير التنفيذي لشركة تكرير وتوزيع النفط الوطنية الإيرانية، إن معدل إنتاج البنزين في مصفاة "نجمة الخليج الفارسي" يبلغ حاليا 42 مليون لتر يوميا، مضيفا أن هذه الكمية سترتفع إلى 45 مليون لتر يوميا اعتبارا من بداية 21 نيسان/ابريل.

وتابع دادور في إشارة إلى زيادة إنتاج البنزين منذ بداية الحكومة الرابعة عشرة التي بدات اعمالها منتصف العام الماضي: "كان متوسط ​​إنتاج البنزين اليومي في بداية مهام هذه الحكومة 97 مليون لتر، ووصل الآن إلى 110 ملايين لتر".

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