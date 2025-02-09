عارف: الأولوية الأهم للحكومة هي الاستجابة لمطالب الشعب المعيشية

وقال عارف في تصريح له الاحد، عن أهم اهتمامات الحكومة الرابعة عشرة المتمثلة في إحياء شعارات الإمام والثورة: "كل اهتمامات مؤسس الثورة العظيم لها الأولوية".

وتابع عارف في حديثه قائلا إن الأولوية الرئيسية للحكومة الرابعة عشرة هي تلبية مطالب الشعب وقال: "إن جهدنا هو تحديد الأولويات الأساسية للبلاد من خلال التفاعل المباشر مع الشعب. في الوضع الحالي فإن أهم مطالب الشعب هي القضايا المعيشية والاقتصادية، والحكومة عازمة على اتخاذ إجراءات فعالة في هذا الصدد".

وأكد أيضاً على أهمية شعار الثورة الأهم وهو الثورة الثقافية: الثقافة أساس الثورة، وسنتخذ خطوات في هذا المجال إن شاء الله.

وفي جانب آخر من حديثه ذكّر النائب الأول لرئيس الجمهورية المديرين بالمسؤولية الجسيمة في نشر وتنفيذ أفكار الإمام الخميني (رض) وقال : "إن الخطوة الأولى في هذا الطريق هي الإيمان العميق بهذه الأفكار ثم تنفيذها عمليا. إذا تم تكوين هذا الاعتقاد بشكل صحيح لدى المسؤولين ووضع موضع التنفيذ، فإن الشعب سيجد الطريق الصحيح وستتحرك البلاد في الاتجاه الصحيح.

انتهى ** 2342