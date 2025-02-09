١٠‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٣:٢٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85746276
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عارف: الأولوية الأهم للحكومة هي الاستجابة لمطالب الشعب المعيشية

١٠‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٣:٢٤ ص
رمز الخبر: 85746276
عارف: الأولوية الأهم للحكومة هي الاستجابة لمطالب الشعب المعيشية

طهران / 10 شباط/فبرابر/ارنا- أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محمد رضا عارف، على الدور المحوري للشعب في استمرار الثورة الإسلامية، وقال إن الحكومة الرابعة عشرة تسعى لتحديد الأولويات الرئيسية للمجتمع من خلال التفاعل المباشر واتخاذ خطوات فعالة لحل مشاكل الشعب المعيشية والاقتصادية.

وقال عارف في تصريح له الاحد، عن أهم اهتمامات الحكومة الرابعة عشرة المتمثلة في إحياء شعارات الإمام والثورة: "كل اهتمامات مؤسس الثورة العظيم لها الأولوية".

وتابع عارف في حديثه قائلا إن الأولوية الرئيسية للحكومة الرابعة عشرة هي تلبية مطالب الشعب وقال: "إن جهدنا هو تحديد الأولويات الأساسية للبلاد من خلال التفاعل المباشر مع الشعب. في الوضع الحالي فإن أهم مطالب الشعب هي القضايا المعيشية والاقتصادية، والحكومة عازمة على اتخاذ إجراءات فعالة في هذا الصدد".

وأكد أيضاً على أهمية شعار الثورة الأهم وهو الثورة الثقافية: الثقافة أساس الثورة، وسنتخذ خطوات في هذا المجال إن شاء الله.

وفي جانب آخر من حديثه ذكّر النائب الأول لرئيس الجمهورية المديرين بالمسؤولية الجسيمة في نشر وتنفيذ أفكار الإمام الخميني (رض) وقال : "إن الخطوة الأولى في هذا الطريق هي الإيمان العميق بهذه الأفكار ثم تنفيذها عمليا. إذا تم تكوين هذا الاعتقاد بشكل صحيح لدى المسؤولين ووضع موضع التنفيذ، فإن الشعب سيجد الطريق الصحيح وستتحرك البلاد في الاتجاه الصحيح.

انتهى ** 2342

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