المقاومة في مخيم نور شمس وجنين تتصدى للعدوان الإسرائيلي المتواصل

وافاد تقرير للميادين انه في مخيم نور شمس، شرقي طولكرم، شمالي غربي الضفة الغربية، استشهد الشاب إياس الأخرس (20 عاماً) برصاص الاحتلال، خلال الاشتباكات، ليُضاف إلى شهيدتين ارتقتا في وقت سابق في المخيم، إحداهما حامل في الشهر الثامن، استشهد جنينها أيضاً.

وفي إطار عملها المتواصل على تخريب البنية التحتية في مخيم نور شمس، شرعت قوات الاحتلال بتجريف شارع المقبرة فيه وتدميره.

ودفع "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية في اتجاه طولكرم، في حين اقتحمت قواته بلدة عنبتا، شرقي المدينة.

في جنين أيضاً، شمالي الضفة الغربية، دفع الاحتلال بتعزيزات إضافية لقواته، عبر حاجز الجلمة، وذلك في اليوم الـ20 من الاجتياح المستمر. كما ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلةً على مخيم جنين.

إضافةً إلى ذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية أوصرين في نابلس، شمالي الضفة الغربية. كما اقتحمت بلدة عزون، شرقي مدينة قلقيلية، شمالي الضفة الغربية، حيث دهمت عدداً من المنازل.

أما في شمالي الخليل، جنوبي غربي الضفة الغربية، فأجبر "جيش" الاحتلال أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، وذلك خلال اقتحام مخيم العروب.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب بقنبلة صوت أطلقها الاحتلال في شارع السلام في مدينة الخليل.

واقتحمت القوات الإسرائيلية قريتي النبي صالح وكفر عين وبلدة بيت ريما في رام الله، وحي جبل الطويل في البيرة.

اشتباكات بين المقاومة والاحتلال

في غضون ذلك، تجددت الاشتباكات بين المقاومين وجنود الاحتلال في حي المنشية في مخيم نور شمس، بحيث وردت أنباء عن إصابة عدد منهم، بعد وقوعهم في كمين للمقاومة.

وأكدت كتيبة طولكرم في كتائب القسّام خوضها، رفقة كل الفصائل، اشتباكات ضارية مع "جيش" الاحتلال، في محور التوغل في المخيم، موقعين إصابات مؤكدة.

ونفّذت القسّام كميناً محكماً ضدّ قوة مشاة إسرائيلية، مستهدفةً إياها بالرصاص الكثيف في حي المنشية، حيث وقعت إصابات مؤكدة.

بدورها، استهدفت كتيبة طولكرم في سرايا القدس قوات المشاة الإسرائيلية ونقاط تمركز قناصة الاحتلال بالرصاص الكثيف المباشر، وأوقعتها في عدد من الكمائن في حي المنشية.

واستهدفت تحركات قوات المشاة وفرق النجدة، بالرصاص الكثيف والعبوات المضادة للأفراد، محققةً إصابات مؤكدة أيضاً.

وفي مدينة جنين أيضاً، دارت اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال في المنطقة الصناعية، حيث تصدت كتيبة جنين في سرايا القدس لقوات الاحتلال المقتحمة، وحققت إصابات مؤكدة بعد أن استهدفتها بالرصاص الكثيفة.

واشتبك مقاومون بالرصاص والعبوات مع قوات الاحتلال في بلدة السيلة الحارثية في جنين.

كما اندلعت مواجهات بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة يتما، جنوبي نابلس، ومخيم العروب، شمالي الخليل. واستهدف شبان معسكر الجبل، التابع لقوات الاحتلال، بعبوة ناسفة محلية الصنع، في بلدة أبو ديس، شرقي القدس المحتلة.

تشكيل غرفة عمليات مشتركة لتنسيق العمل المقاوم

من جانبه، قائد سرايا القدس - كتيبة طولكرم أعلن، مساء الأحد، تشكيل غرفة عمليات مشتركة، رفقة فصائل المقاومة، بهدف "تنسيق العمل المقاوم وإيلام العدو في كل نقاط انتشار جنوده".

وأكد أنّ "الفشل الذي لاحق قوات العدو في قطاع غزة ولبنان سيلاحقه في كل بقعة من أرضنا".

وزفّت كتائب القسّام الشهيد إياس الأخرس، مؤكدةً أنّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي سيُفاجأ بمزيد من كمائن الموت، التي رآها جنوده في أزقة الضفة الغربية وشوارعها.

انتهى ** 2342