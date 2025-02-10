١٠‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٤:٣٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85746281
T T
٠ Persons

سمات

لبنان: غارات للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في البقاع والجنوب

١٠‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٤:٣٥ ص
رمز الخبر: 85746281
لبنان: غارات للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في البقاع والجنوب

طهران / 10 شباط/فبراير/ارنا- شن طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي عدة غارات جوية استهدفت مناطق جنوب لبنان، والبقاع والهرمل عند الحدود اللبنانبة السورية.

وقال مراسل الميادين إنّ الغارات أسفرت ، عن سقوط 4 جرحى من عائلة واحدة في البقاع شرقي لبنان.

وأشار إلى أنّ الطيران الإسرائيلي استهدف الأحد، بسلسلة غارات منطقة مفتوحة بين بلدتي عزة ورومين جنوبي لبنان.

ولفت إلى قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مرتفعات الجبور جنوبي لبنان.

وأكد مراسل الميادين أنّ غارة اسرائيلية استهدفت جرود حربتا في البقاع اللبناني، وغارة أخرى استهدفت منطقة قلد السبع الحدودية مع سوريا.

كما أفاد باستهداف غارة إسرائيلية ثالثة في البقاع اللبناني، منطقة الزكبة في أطراف جرود الهرمل.

من جانبه، اعترف "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بشنه غارات على البقاع والجنوب في لبنان.

انتهى ** 2342

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .