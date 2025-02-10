لبنان: غارات للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في البقاع والجنوب

وقال مراسل الميادين إنّ الغارات أسفرت ، عن سقوط 4 جرحى من عائلة واحدة في البقاع شرقي لبنان.

وأشار إلى أنّ الطيران الإسرائيلي استهدف الأحد، بسلسلة غارات منطقة مفتوحة بين بلدتي عزة ورومين جنوبي لبنان.

ولفت إلى قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مرتفعات الجبور جنوبي لبنان.

وأكد مراسل الميادين أنّ غارة اسرائيلية استهدفت جرود حربتا في البقاع اللبناني، وغارة أخرى استهدفت منطقة قلد السبع الحدودية مع سوريا.

كما أفاد باستهداف غارة إسرائيلية ثالثة في البقاع اللبناني، منطقة الزكبة في أطراف جرود الهرمل.

من جانبه، اعترف "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بشنه غارات على البقاع والجنوب في لبنان.

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