١٠‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:٢١ ص
رمز الخبر: 85746346
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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قيادي في حماس : تصريحات "ترامب" تعكس تخبطا وجهلا عميقا بفلسطين والمنطقة

١٠‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:٢١ ص
رمز الخبر: 85746346
قيادي في حماس : تصريحات "ترامب" تعكس تخبطا وجهلا عميقا بفلسطين والمنطقة

طهران / 10 شباط / فبراير / إرنا - اعتبر عضو المكتب السياسي لـحركة حماس "عزت الرشق"، تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب، حول السيطرة على قطاع غزة، انها تعكس تخبطا وجهلا عميقا بفلسطين والمنطقة.

وقال الرشق، في بيان له : غزة ليست أرضا مشاعا ليقرر أي طرف السيطرة عليها، بل هي جزء من أرضنا الفلسطينية المحتلة، وأي حل يجب أن يكون قائما على إنهاء الاحتلال وإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني، وليس على عقلية تاجر العقارات والقوة والهيمنة.

واكد بأن "الشعب الفلسطيني سيحبط كل مخططات التهجير والترحيل مسنودا بالأمة العربية والإسلامية والأحرار في العالم".

ونددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بتصريحات الرئيس الأمريكي بشان السيطرة على قطاع غزة؛ مؤكدة انها تؤكد "الانحياز الأمريكي الكامل مع الاحتلال والعدوان الصهيوني ضد شعبنا وحقوقه المشروعة".

وكشف ترامب عن عزمه الاستيلاء على قطاع غزة، وذلك بعد وقت قصير من اقتراحه إعادة توطين دائم لفلسطينيي القطاع في دول أخرى مثل الاردن ومصر.

جاء تصريح ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، عقب مباحثات جرت بينهما في البيت الأبيض.

انتهى**3276 / ح ع **

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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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