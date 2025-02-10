انطلاق مسيرات احياء الذكرى الـ 46 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

وافادت ارنا، ان الحشود المليونية للشعب الايراني بمختلف شرائحه وانتماءاته الدينية والمذهية، خرجت صباح اليوم الاثنين (10 شباط / فبراير 2025م) في مسيرات احتفالية لمناسبة حلول "يوم الله 22 بهمن" حيث الذكرى السادسة والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران بقيادة الامام الخميني رضوان الله عليه (في 11 شباط 1979م).

وبالعاصمة طهران، على غرار سائر المحافظات والمدن والقرى الايرانية، توجهت الحشود الجماهيرية نحو شارع "انقلاب اسلامي" (الثورة الاسلامية) في مسيرات حماسية وصولا الى ساحة "ازادي" (الحرية)، ليسطروا من جديد ملحمة عظيمة في الدفاع عن الثورة والجمهورية الاسلامية وتطلعات مؤسسها الامام الراحل (رض)، ومواصلة السير على نهجه تحت راية خلفة الصالح قائد الثورة الاسلامية الامام السيد علي الخامنئي (حفظه الله).

تجدر الاشارة بان رئيس الجمهورية الاسلامية مسعود بزشكيان، سيلقي كلمة بالمناسبة من ساحة الحرية في طهران.

يضاف الى ذلك، رئيس حركة حماس في قطاع غزة "خليل الحية" الذي يزور الجمهورية الاسلامية برفقة وفد قيادي للحركة، سيلقي كلمة في الذكرى السادسة والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية، من ساحة الحرية ايضا.

ويغطي اكثر من 7000 مراسل واعلامي من ايران، و200 مراسل اجنبي، مراسم احياء الذكرى السادسة والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في ارجاء ايران الاسلامية، اليوم.

انتهى ** ح ع