١٠‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:١٦ ص
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85746423
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النائب عن الطائفة الآشورية في البرلمان الايراني : الوحدة والتضامن ستحبطان مؤامرات الاعداء

١٠‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:١٦ ص
رمز الخبر: 85746423
النائب عن الطائفة الآشورية في البرلمان الايراني : الوحدة والتضامن ستحبطان مؤامرات الاعداء

طهران /10 شباط/ فبراير/ إرنا- قال النائب عن المواطنين الآشوريين والكلدانيين في مجلس الشورى الاسلامي الإيراني "شارلي انويه تكيه" : ان الوحدة والتضامن بغض النظر عن أي انتماء سياسي أو عرقي أو ديني، ستحبطان مؤامرات الأعداء، ويجب علينا جميعا أن نتحرك في هذا الاتجاه.

وأفادت وكالة "إرنا" بأن "شارلي انويه تكيه"، اكد خلال كلمة له مساء الأحد في الحفل الذي عقد بمناسبة الذكرى الـ 46 لانتصار الثورة الإسلامية بحضور طائفة الآشوريين في مدينة أرومية (شمال غرب)، اكد، بان "هذه الوحدة والتضامن ستُظهر مرة أخرى القوة المتفوقة لإيران الإسلامية للجميع".

وأضاف : إحدى النتائج الرئيسية لثورتنا هي التأكيد على القوة الجماعية من خلال مشاركة جميع المواطنين في النظام الإسلامي القائم على الديمقراطية؛ متابعا، "إننا جميعا نؤمن بهذا الأمر المهم، فالشعب الإيراني، بغض النظر عن الدين والمذهب والعرق، سيواصل طريق التقدم في البلاد بدعم وإرشادات قائد الثورة الحكيم".

وختم "تكية" قوله : إن نواب مجلس الشورى الإسلامي مع رجال الدين الآشوريين والأرمن والجمعيات والمنظمات الآشورية، وكذلك النخب والشباب والشابات، يعتبرون رسالتهم الحالية هي السعي لتحقيق أهداف النظام المقدس للجمهورية الإسلامية، وقد بذلوا قصارى جهدهم في هذا الاتجاه.

انتهى**9365 / ح ع **

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