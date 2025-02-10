وزير النفط الإيراني : أحلام "ترامب" لتصفير صادرات النفط الإيراني لن تتحقق أبدا

وأوضح "باك نجاد" في تصريح اليوم الاثنين خلال مشاركته في مسيرة إحياء الذكرى الـ 46 لانتصار الثورة الإسلامية بطهران، أن "رمز اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو الحضور الجماهيري في الساحات، وشعبنا یعرف هذا الأمر جيدا".

وأشار وزیر النفط الإيراني إلى تصريحات الرئيس الأميركي حول رغبته في التفاوض مع إيران، قائلا : لكي نعرف ان هذا البستان الأخضر الذي یعرضه "ترامب" وعصابته لنا غير جدير بالثقة، یکفي أن نتذكر بان المجرم الأکبر في العالم حالیا أي نتنياهو، كان أول ضیف يزور ترامب بعد تسلمه الحكم من جديد.

وأضاف : لا ینبغي أن نأخذ تهدیداتهم على محمل الجد، "إسرائیل" أصغر من أن تفعل شيئا، وهم یعرفون قوتنا في مختلف المجالات، وكذلك ترامب الذي اعلن فرض "الضغوط القصوى" على إيران، فهو یرید أن یختبر سیاسة فاشلة من جديد.

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