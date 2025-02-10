امين المجلس الاعلى للامن القومي : الثورة الاسلامية تتعلق بالشعب الايراني

احمديان، قال ذلك لمراسل "ارنا" على هامش حضوره في مسيرات احياء الذكرى الـ 46 لانتصار الثورة الاسلامية من عاصمة الجمهورية الاسلامية طهران صباح اليوم الاثنين؛ مشيدا بالحضور الحماسي المستديم للشعب الايراني في جميع الساحات ومنذ انتصار الثورة الاسلامية حتى اليوم.

واضاف : ان "يوم 22 بهمن" يعود للشعب الايراني، وبطبيعة الحال نحن نشاهد اليوم هذا الحضور الجماهيري العظيم احتفاء باليوم الذي يتعلق بهذه الجماهير.

وختم احمديان قوله : ان انطلاق الثورة ونظام الجمهورية الاسلامية في ايران، تحقق كله بفضل تضحيات الشعب الايراني الذي سار على خطى الامام الخميني (رض) لينجز هذا الاعجاز الكبير.

انتهى ** ح ع