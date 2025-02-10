١٠‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:١٨ ص
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85746553
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امين المجلس الاعلى للامن القومي : الثورة الاسلامية تتعلق بالشعب الايراني

١٠‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:١٨ ص
رمز الخبر: 85746553
امين المجلس الاعلى للامن القومي : الثورة الاسلامية تتعلق بالشعب الايراني

طهران / 10 شباط / فبراير / إرنا - قال امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "على اكبر احمديان" : ان الشعب الايراني حيثما توفرت له الارضية والساحة، سطّر الملاحم الكبرى؛ مؤكدا على، ان "الثورة الاسلامية تتعلق بهذا الشعب العظيم دون غيره".

احمديان، قال ذلك لمراسل "ارنا" على هامش حضوره في مسيرات احياء الذكرى الـ 46 لانتصار الثورة الاسلامية من عاصمة الجمهورية الاسلامية طهران صباح اليوم الاثنين؛ مشيدا بالحضور الحماسي المستديم للشعب الايراني في جميع الساحات ومنذ انتصار الثورة الاسلامية حتى اليوم.

واضاف : ان "يوم 22 بهمن" يعود للشعب الايراني، وبطبيعة الحال نحن نشاهد اليوم هذا الحضور الجماهيري العظيم احتفاء باليوم الذي يتعلق بهذه الجماهير.

وختم احمديان قوله : ان انطلاق الثورة ونظام الجمهورية الاسلامية في ايران، تحقق كله بفضل تضحيات الشعب الايراني الذي سار على خطى الامام الخميني (رض) لينجز هذا الاعجاز الكبير.

انتهى ** ح ع

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