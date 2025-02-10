١٠‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٢:٠٤ م
رمز الخبر: 85746603
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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السفير الباكستاني في طهران : الثورة الإسلامية خطت خطوات واسعة نحو تقدم الشعب الإيراني

١٠‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٢:٠٤ م
رمز الخبر: 85746603
السفير الباكستاني في طهران : الثورة الإسلامية خطت خطوات واسعة نحو تقدم الشعب الإيراني

طهران/10 شباط /فبراير/إرنا- قال السفير الباكستاني في طهران "محمد مدثر تيبو" : مع انتصار الثورة الإسلامية تم تحقيق خطوات واسعة نحو تقدم الشعب الإيراني في كافة المجالات.

وهنأ تيبو، في تصريح له اليوم الاثنين، الحكومة والشعب الإيرانيين بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية واليوم الوطني في ايران؛ مؤكدا بان ايران اتخذت الخطوات، منذ انتصار الثورة الإسلامية، للمضي نحو التقدم في كافة المجالات.

واضاف : ستواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية وباكستان الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية، مما سيمنح السلام والاستقرار والازدهار للمنطقة ولشعبي البلدين الفخورين.

تجدر الإشارة إلى، أن الحشود المليونية للشعب الايراني بمختلف شرائحه وانتماءاته الدينية والمذهية، خرجت صباح اليوم الاثنين (10 شباط / فبراير 2025م) في مسيرات احتفالية لمناسبة حلول "يوم الله 22 بهمن" حيث الذكرى السادسة والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران بقيادة الامام الخميني رضوان الله عليه (في 11 شباط 1979م).

انتهى**3276 / ح ع **

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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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