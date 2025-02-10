رئيس السلطة القضائية : أمريكا تهاب القاعدة الشعبية التي تتمتع بها الثورة الإسلامية في ايران

وأفادت"إرنا"، بأن حجة الإسلام إجئي، اضاف في تصريح للصحفيين، اليوم الاثنين على هامش مشاركته في مسیرة إحياء الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية : عندما نستذكر التجارب على مدى 44 عاما الماضیة، نرى بأن ما یخافه الشیطان الأکبر، وخاصة أمریکا، هو حضور الشعب في الميدان ودعمه للثورة الإسلامیة.

وتابع : كان يتصور الأمریکیون والصهاینة أنهم من خلال الجرائم البشعة التي اقترفوها في غزة ولبنان، سیرعبون الناس في تلك المناطق ویجعلونهم یتراجعون عن المقاومة، لکنهم رأوا بأن ذلك لم یحدث؛ مردفا : شعبنا الشجاع والمحب للشهادة، وهو رائد المقاومة، لا یخاف ولا ینخدع ولا یتراجع أمام هذه التهدیدات والمزاعم الواهية والدعائية، بل سيعزز حضوره في میدان الدفاع عن النظام والثورة أکثر من أي وقت مضى.

ومضى رئيس السلطة القضائية الى القول : یتصور العدو الیوم أنه بعد الجرائم التي ارتکبها، خاصة في غزة وضد الشعب الفلسطيني المظلوم، قد أرعب الشعب الإیراني ولكن یجب أن یعلم العدو أنه عندما لم یحقق الانتصار بعد 19 شهرا من أنواع الجرائم في أراضي غزة، سيكون عاجزا امام الشعب الإیراني العظیم الذي لن يهاب منه أبدا.

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