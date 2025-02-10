عارف : الشعب الإيراني صاحب هذه الثورة

واشاد عارف، على هامش حضوره اليوم الاثنين في مسيرة "يوم الله 22 بهمن" ذكرى انتصار الثورة الاسلامية، اشاد بمشاركة الشعب الإيراني في احتفالات الذكرى السادسة والأربعين للثورة، قائلا : يجب على المواطنين أن يحضروا الساحات هذا العام الجاري، كما فعلوا في الأعوام السابقة، لأنهم أصحاب الثورة ويعلمون أن بوادر انتصار الثورة الاسلامية متجسدة في مسيرات "يوم الله 22 بهمن".

وبعث النائب الأول لرئيس الجمهورية، رسالة للشباب والعلماء، معربا فيها عن شكره وتقديره لقاء تواجدهم الدائم في ساحات البلاد.

تجدر الإشارة إلى، أن الحشود المليونية للشعب الايراني بمختلف شرائحه وانتماءاته الدينية والمذهية، خرجت صباح اليوم الاثنين (10 شباط / فبراير 2025م) في مسيرات احتفالية لمناسبة حلول "يوم الله 22 بهمن" حيث الذكرى السادسة والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران بقيادة الامام الخميني رضوان الله عليه (في 11 شباط 1979م).

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