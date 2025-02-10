خليل الحية : عملية "طوفان الأقصى" شكلت المرحلة الأولى من زوال الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة "إرنا" بأن "الحیة" قال الیوم الاثنین في كلمة ألقاها امام المشاركين في مسيرات إحياء الذكرى الـ 46 لانتصار الثورة الإسلامية في ساحة "آزادي" بطهران، قال : إن دعم محور المقاومة لمعركة "طوفان الأقصى" في غزة وفلسطین حقق هذا الانتصار؛ مؤكدا أن إیران نفذت عملیتین ناجحتین الوعد الصادق 1 و 2" في مواجهة اعتداءات الاحتلال الإسرائیلي على إیران.

وأضاف : حان الوقت لإنهاء هذا العدوان المستمر والغطرسة الإسرائیلیة والأمریكیة والغربیة، ووضع حد لدعم الاحتلال؛ متابعا : قد بدأ اليوم فجر جديد نحو تحرير القدس وفلسطین، وعملية طوفان الأقصى كانت المرحلة الأولى فقط في طریق زوال الاحتلال الإسرائیلي وانتصار الشعب الفلسطيني.

وأردف : عملية طوفان الأقصى كانت بمثابة خط بطلان على كل الأوهام وأزالت حالة الخوف وعدم اليقين؛ لأنهم كانوا یقولون لنا دائما إن الدم لا یمكن أن ینتصر على السیف، ورأینا أن قول الله تعالى تحقق؛ [كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ].

وختم الحیة قوله : طوفان الأقصى أزال كل أوهام التخویف، كانوا یخوفوننا من الاحتلال، لكن وعد الله كان صادقا، وزاد الله في إیمان الناس فجسدنا وعود الله عبر مقاومتنا، لذلك كان الله معنا وناصرنا، ومعیننا وحافظنا، وتمكنت عملية طوفان الأقصى من وضع حد لكل هذه المحاولات.

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