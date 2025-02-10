١٠‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٤:٢٢ م
رمز الخبر: 85746910
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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قاليباف : الشعب الإيراني اعاد بقيادة الإمام الخميني (ره) العزة للإسلام

١٠‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٤:٢٢ م
رمز الخبر: 85746910
قاليباف : الشعب الإيراني اعاد بقيادة الإمام الخميني (ره) العزة للإسلام

طهران/10 شباط /فبراير/إرنا- أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني "محمد باقر قاليباف"، أن الإمام الخميني (ره) سخر نسفه لله تعالى وخط الطريق لانتصار الثورة الإسلامية؛ قائلا : إن الشعب الإيراني بقيادة الإمام الراحل (ره) أعاد للإسلام عزته.

وتحدث قاليباف، اليوم الاثنين، خلال مسيرة احياء "يوم الله 22 بهمن"، الذكرى السادسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، مؤكدا فيها : إن الشعب الإيراني، بناء على أوامر الإمام الخميني (ره) وقائد الثورة الإسلامية، كان حاضرا على الدوام في ساحات الدفاع عن نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف : لقد ساهم الايرانيون بتضحياتهم وتقديم أبنائهم، وبتسامحهم وبصيرتهم وشجاعتهو وإخلاصهم، في إحياء مبادئ الإسلام وكرامة الأمة الإسلامية.

تجدر الإشارة إلى، أن الحشود المليونية للشعب الايراني بمختلف شرائحه وانتماءاته الدينية والمذهية، خرجت صباح اليوم الاثنين (10 شباط / فبراير 2025م) في مسيرات احتفالية لمناسبة حلول "يوم الله 22 بهمن" حيث الذكرى السادسة والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران بقيادة الامام الخميني رضوان الله عليه (في 11 شباط 1979م).

انتهى**3276 / ح ع **

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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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